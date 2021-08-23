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Анджей Дуда запевнив Україну в підтримці "кримського питання" з боку Польщі

Президент Польщі вважає, що Кримська платформа є нагодою висловити солідарність та заявити про невизнання окупації. 

Анджей Дуда запевнив Україну в підтримці "кримського питання" з боку Польщі
Анджей Дуда
Фото: Скрін

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив Україну в підтримці "кримського питання". Про це він зазначив під час виступу на саміті Кримської платформи.

"Польща дуже добре розуміє, що відчуває людина, яка втрачає своє майно, свою гідність , яку пробують позбавити національної ідентичності, говорять, що це не його держава", – заявив він.

Дуда додав, що хоче чітко сказати українським братам: "поляки вас розуміють, вашу ситуацію, ваші почуття, страждання". 

"Ви можете розраховувати на нашу підтримку. В нашій країні слово "солідарність" має силу. Україна потребує сьогодні надзвичайно міжнародної солідарності. Наша зустріч є нагодою висловити солідарність і закумунікувати світові, що ми не визнаємо нелегальної окупації та анексії Криму і м. Севастополь", – заявив президент Польщі.

Він зауважив, що Польща у 1945 році також зіткнулася із ситуацією, коли від неї відвернулися країни-союзники. 

"Зустріч сьогодні – це нагода сказати чітко – питання Криму нам небайдуже, ми небайдужі до топтання міжнародного права", - запевнив він.

Нагадаємо, 23 серпня в Києві стартував інавгураційний саміт Кримської платформи. За його результатами буде ухвалено спільну декларацію. Учасниками стали 46 держав та міжнародних організацій. 

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