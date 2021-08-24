"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула

Представник талібів зазначив, що для вивезення іноземців з Афганістану до 31 серпня ще достатньо часу.

Радикальний ісламістський рух "Талібан" не погоджується продовжувати евакуацію іноземців через аеропорт Кабула після 31 серпня.

Про це в ефірі Sky News заявив представник талібів Забіхул Муджахид, передає Associated Press.

"Представник" Талібану "Забіхулла Муджахід сказав, що його угруповання не прийме будь-якого продовження терміну закінчення (евакуації - ред.)", - заявив він на пресконференції.

Представник талібів зазначив, що для вивезення іноземців з Афганістану до 31 серпня ще достатньо часу.

За інформацією Пентагону, з початку липня з Афганістану евакуйовано майже 64 тис. людей - військовослужбовців США і НАТО, а також мирних жителів Афганістану.

Раніше сьогодні Білий дім заявив, що тільки в понеділок за 24 години вивезли 21 600 людей.

Скільки ще людей потребують евакуації з аеропорту Кабула, наразі не повідомляється.

Напередодні Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність достовірних повідомлень про масові злочини талібів у Афганістані включно зі стратами цивільних осіб та службовців сил безпеки, які здалися.

Раніше "Талібан" оголосив загальну амністію для членів поваленого уряду та тих, хто їх підтримував. Втім іще до того, як "Талібан" зайшов у Кабул, правозахисники заявляли про вбивства на ґрунті помсти з боку бойовиків.