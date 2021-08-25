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Кабмін передав ТЕЦ Дубневичів "Нафтогазу" за законом про "виняткові випадки"

Наступними можуть стати "Мотор Січ" і "Донецькоблгаз".

Кабмін передав ТЕЦ Дубневичів "Нафтогазу" за законом про "виняткові випадки"
Фото: zaxid.net

Кабінет міністрів вирішив передати арештоване майно компаній "Енергія - Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) і "Енергія - Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) в управління ТОВ "Нафтогаз Тепло".

Про це повідомила пресслужба Нацагентства з повернення корупційних активів (АРМА).

Досі арештоване майно знаходилося в управлінні АРМА, а компанія "Нафтогаз Тепло" була управителем підприємств за договором з нацагентством. Тепер єдині майнові комплекси підприємств оформили безпосередньо на "Нафтогаз Тепло".

Це зроблено "з метою запобігання ризику переривання функціонування Новояворівської і Новороздільської теплоелектроцентралей, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у тепло-, енерго-, електропостачанні в містах Новояворівську і Новому Роздолі".

Передати ТЕЦ в управління "Нафтогазу" дозволяє закон 1530-IX, ухвалений Верховною Радою в червні 2021 року.

Він передбачає, що у виняткових випадках управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, може здійснюватися шляхом їх передачі державним компаніям.

Винятковими випадками є ризик збоїв у роботі тепло-, енерго-, електро-, водопостачання, водовідведення, постачання природного газу, підприємств оборонно-промислового комплексу та авіабудівельної галузі.

За словами в.о. керівника АРМА Дмитра Жоравовича, після ТЕЦ у Новому Роздолі та Новояворівську за таким механізмом можуть перейти державі "Мотор Січ" та "Донецькоблгаз".

Нагадаємо, що майно компаній компаній "Енергія - Новий Розділ", "Енергія - Новояворівськ" та "Енергія" (кінцеві бенефіціари до 2020 року - брати Дубневичі, зараз - їхні сини) знаходиться під арештом у кримінальній справі про розкрадання газу.

НАБУ передало до суду вже два обвинувальних акти - один про привласнення 300 млн кубометрів газу у 2013-2015 роках, другий - про розкрадання 151,8 млн в 2016-2017 роках.

Причетність Ярослава Дубневича та Богдана Дубневича до розкрадання газу на ТЕЦ, що їм належать, не була встановлена.

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