Братья Дубневичи переписали ТЭЦ в Новом Роздоле и Новояворовске на сыновей

Братья Богдан и Ярослав Дубневичи переписали ООО "Энергия-Новый Раздол", которое является владельцем теплоэлектроцентрали в городе Новый Раздол Львовской области, на своих сыновей. В конце декабря 2019 года аналогичные изменения произошли с ООО "Энергия-Новояворовск".

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Согласно данным аналитической системы YouControl, изменения в Единый реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей внесли 16 января 2020 года. Учредителями ООО "Энергия-Новый Раздол" есть две компании - ООО "Агропромышленное предприятие "Львовское" (90,05% доля в уставном капитале) и городское государственное коммунальное предприятие" Роздолтеплокомуненерго".

Ранее владельцами "Львовского" и конечными бенефициарами "Энергии-Новый Раздол" были народный депутат восьмого созыва Богдан Дубневич и его родной брат, народный депутат девятого созыва Ярослав Дубневич. Сейчас фактическими владельцами ООО стали сын Богдана Дубневича - Павел и Ярослава Дубневича - Юрий.

Кроме того, в конце декабря 2019 года аналогичные изменения произошли с ООО "Энергия-Новояворовск". Это общество с ограниченной ответственностью обладает ТЭЦ в Новояворовске и также фигурирует в деле о хищении газа. Вместо братьев Дубневичей конечными владельцами юрлица стали их сыновья.

31 октября 2019 года Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и разрешила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение. Депутату инкриминируют нанесение убытков "Укрзализныце" в размере 93,277 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК). Впоследствии он заплатил назначенную судом залог 90 млн грн и вышел на свободу.

После объявления подозрения народный депутат Ярослав Дубневич начал переписывать подконтрольные ему компании и имущество на своих родственников.