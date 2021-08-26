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Міненерго розробило законопроєкт про заміну "зеленому тарифу"

Виробникам електрики дозволять вийти на ринок в обхід "ГарПоку".

Міненерго розробило законопроєкт про заміну "зеленому тарифу"
Фото: esb.ie

Міністерство енергетики винесло на громадське обговорення законопроєкт про заміну "зеленому тарифу".

Про це повідомила пресслужба відомства у четвер, 26 серпня.

Зараз в Україні діє система Feed-in-Tariff, яка гарантує виробникам підвищені ціни на електроенергію з відновлюваних джерел до 2030 року. Вона передбачає, що "Гарантований покупець" викуповує весь обсяг електроенергії за фіксованою ціною з надбавкою. Через масовий запуск нових енергопроєктів у підприємства виникли проблеми з грішми та гігантські борги перед виробниками.

Тому Міненерго пропонує перейти на модель Feed-in-Premium. Вона передбачає, що виробники зможуть самостійно продавати електричну енергію на ринку, а "Гарантований покупець" доплачуватиме їм різницю між "зеленим" тарифом і аукціонною/ринковою ціною.

Міністерство енергетики очікує, що нова модель підтримки дозволить збільшити частку "зеленої" електроенергії в енергосистемі і зробити її доступнішою.

Відомство, зокрема, посилається на досвід Німеччини, де модель Feed-in-Premium запровадили у 2014 році, після чого на неї перейшли 78% об'єктів відновлювальної енергетики, а обсяги "зеленої" генерації досягли 50%.

Нагадаємо, що на початку 2021 року тодішній в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко попереджав, що до кінця дії "зеленого тарифу" компенсації інвесторам можуть досягти 10-20 млрд доларів на рік.

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