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Промінвестбанк у травні було визнано "проблемним"

Банк, який належить Росії і перебуває під санкціями, порушив нормативи НБУ.

Промінвестбанк у травні було визнано "проблемним"
Фото: finclub.net

Національний банк у травні відніс Промінвестбанк до категорії проблемних.

Про це стало відомо під час розгляду Окружним адмінсудом Києва позову ПрАТ "Фортуна", пов’язаного з Ігорем Коломойським і його партнерами, пише Finbalance.

Згідно з вимогами Нацбанку, значення нормативу NSFR (коефіцієнт чистого стабільного фінансування) у банків з 1 квітня 2021 має бути не менше 80%. У Приватбанку було менше 30%.

За даними НБУ, на 1 серпня Промінвестбанк також порушував норматив ризику загальної довгої і загальної короткої відкритої валютної позиції.

Промінвестбанк під час судового розгляду наголошував, що його можуть визнати неплатоспроможним.

За наслідками розгляду Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання Промінвестбанку та в рамках вказаної справи скасував заборону на продаж прав кредитної вимоги банку до низки позичальників. Заборона на продаж цих активів була введена червневою ухвалою суду як забезпечення позову ПрАТ "Фортуна" до НБУ про зобов`язання утриматися від вчинення дій, направлених на сприяння погодженню продажу будь-яких активів Промінвестбанку.

Нагадаємо, що Промінвестбанк перебуває під санкціями у зв'язку з тим, що він належить державі-агресору в особі корпорації ВЕБ.

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