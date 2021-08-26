Ощадбанк продовжив дію платіжних карток переселенців до 1 жовтня

Разом із тим банк перевипускає картки за графіком і доставляє їх до відділень.

Ощадбанк продовжив дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до 1 жовтня.

"Картки Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 жовтня 2021 року", - повідомляє пресслужба банку.

У банку нагадали, що продовжують перевипуск карток за графіком та доставляють їх до відділень.

"Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то ваша перевипущена картка вже у відділенні. Якщо ви не змогли забрати нову картку у відділенні, ви можете й надалі розраховуватись старою карткою до 1 жовтня 2021 року", - пояснили в Ощадбанку.

Раніше в серпні президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує розмір відсотків за кредитами для переселенців. Тепер за неналежне виконання зобов'язань їм не нараховується неустойка і не застосовуються інші майнові санкції.

На початку червня Уряд дозволив переселенцям без реєстрації отримувати права і реєструвати авто.

Нагадаємо, ще в березні 2020-го Рада на час карантину скасувала верифікацію вимушених переселенців для отримання пенсій і соцвиплат.