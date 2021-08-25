Німецький суд відмовив у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС

Вищий регіональний суд Дюссельдорфа у середу, 25 серпня, відмовив у звільненні російського газопроводу "Північний потік-2" від правил газової директиви Європейського союзу.

Про це повідомляє Reuters.

У квітні 2019 року Європарламент прийняв оновлену директиву, що поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, що не входять у Союз, у тому числі на "Північний потік-2".

Серед головних положень директиви - відокремлення компаній, що постачають газ, і компаній, що його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до травня 2019 року. Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовилося зробити виняток для "Північного потоку - 2".

Компанія Nord Stream 2 AG спробувала оскаржити це рішення в суді, стверджуючи, що змінені у 2019 році правила були спрямовані на торпедування газопроводу.

Агентство підкреслює, що судове рішення відкладе, але не зупинить завершення газопроводу "Північний потік - 2".

Нагадаємо, що Росія майже завершила прокладку труб "Північного потоку - 2" і планує запустити його в експлуатацію ще до кінця року. Після того, як це станеться, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.