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Парламент Вірменії припинив роботу через бійку між депутатами

Приводом став провокаційний виступ депутата від більшості.

На засіданні парламенту Вірменії в середу, 25 серпня, сталася бійка між депутатами.

Як повідомляє видання "Новини-Вірменія", до неї призвела заява депутата від правлячої партії "Громадянський договір" Айка Саркісяна. Виступаючи з трибуни, він сказав, що колишні міністри оборони, за яких можна було відкупитися від армії, є зрадниками.

Після цих слів голова опозиційної фракції "Вірменія", колишній міністр оборони Сейран Оганян кинув в депутата пляшкою. Той обурився, огризнувся і кинув пляшку назад. Потім кілька парламентаріїв схопилися зі своїх місць і почали кидатися пляшками та іншими предметами, виник переполох.

Спікер парламенту Ален Симонян марно намагався залагодити ситуацію, і йому довелося викликати в зал співробітників служби безпеки, які почали рознімати депутатів

Після цього Симонян оголосив перерву до полудня. І хоча пряма трансляція із залу засідань припинилася, конфлікт це не зупинило. Як повідомляє News.am, депутат продовжили кричати та ображати один одного.

Нагадаємо, що у 2020 році Вірменія програла війну Азербайджану, втративши значну частину територій, окупованих під час першої Карабахської війни у 90-х.

Військова поразка призвела до глибокої політичної кризи, через яку в країні відбулися дострокові вибори, на яких перемогу здобули прем'єр Нікол Пашинян та його партія "Громадянський договір".

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