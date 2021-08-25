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На День Незалежності на Донбасі загинув старший сержант В’ячеслав Пітько

Воїн загинув від ворожої кулі 24 серпня.

На День Незалежності на Донбасі загинув старший сержант В’ячеслав Пітько
Фото: Макс Левин

На Донбасі на День незалежності, 24 серпня, загинув старший сержант В'ячеслав Пітько. 

Ім’я загиблого назвала пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"З сумом повідомляємо, що вчора, під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув старший сержант В’ячеслав Павлович Пітько. Це непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів", – йдеться в повідомленні, опублікованому в середу, 25 серпня.

В'ячеслав Пітько
Фото: facebook.com/otueast
В'ячеслав Пітько

Командування ОТГ зазначило, що загиблий гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України.

Раніше повідомляли, що 24 серпня на Донбасі загинув український військовий Олександр Аксьонов з Борисполя. Він отримав смертельне поранення в ході обстрілу позицій в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання"Схід".

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