На Донбасі внаслідок обстрілу окупантів загинув військовий, ще двох поранено (оновлено)

Протягом минулої доби, 24 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї.

На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець загинув, ще двоє дістали поранення. Постраждалих евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.

"На дії ворога надана адекватна відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - зазначили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Оновлено. На Донбасі 24 серпня загинув український військовий Олександр Аксьонов. Він отримав смертельне поранення в ході обстрілу позицій в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання"Схід".

Про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко.

"Сумна звістка зі Сходу... У зоні проведення антитерористичної операції загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було всього 38 років. Незалежність виборюється… На жаль, такою болючою ціною.

Світла пам’ять Герою!", - написав Борисенко.

Нагадаємо, 26 серпня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі відновить свою роботу після нетривалої перерви і проведе засідання на рівні глав делегацій.