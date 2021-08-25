Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліцейські затримали 33-річного громадянина Ізраїлю за фактом стрілянини в Умані Черкаської області, внаслідок якої був травмований чоловік.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"До Уманського районного управління поліції 24 серпня близько 13:00 надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіками та стрілянину на вулиці. У результаті події було травмовано 38-річного жителя Умані. Чоловіка госпіталізували до Уманської центральної лікарні. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані.

Наразі правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення підозри й обрання затриманому запобіжного заходу.

Як повідомляли, двоє хасидів отримали поранення внаслідок стрілянини в Умані у травні. Зловмисником виявився 22-річний громадянин Ізраїлю.

Нагадаємо, в Умані знаходиться могила цадика Нахмана, до якої щороку перед єврейським Новим роком (Рош а-Шана) з'їжджаються на паломництво тисячі євреїв-хасидів.