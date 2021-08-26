ВАКС дозволив заочно розслідувати присвоєння Януковичем та його сином "Межигір’я"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування щодо президента - втікача Віктора Януковича та його сина.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ), погоджених прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього володаря державної резиденції «Межигір’я» та його сина, які підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, завдані державі збитки перевищують 500 млн грн.

Зазначене рішення, як зазначається, надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, що вже 7 років переховуються на території Росії.

Нагадаємо, територія "Межигір'я" належить державі, а розташовані на ній будівлі - компанії "Танталіт" і екс-президенту Віктору Януковичу. У той самий час всі ці будівлі перебувають під арештом у рамках кримінального провадження.

У 2007 році Віктор Янукович, який очолював Кабінет Міністрів, передав "Межигір'я" до статутного фонду держкомпанії "Надра України", після чого вона уклала договір міни з фірмою "Медінвесттрейд". Обмін полягав в тому, що держава віддає приватній фірмі "Межигір'я", а натомість отримує дві нежитлові будівлі в Києві за адресою Паркова алея, 3 і Паркова алея, 5-7.

Через два місяці - в листопаді 2007 року - компанія "Медінвесттрейд" продала резиденцію "Межигір'я" фірмі "Танталіт", яка володіла комплексом до втечі Януковича з України.

У вересні 2016 року Державна аудиторська служба дійшла висновку, що обмін між "Надрами України" і "Медінвесттрейдом" був нерівноцінним. Вартість майна, яким обмінювалися компанії, в договорі була визначена на рівні 111,7 млн гривень. Але висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз показали, що "Межигір'я" коштувало тоді 540 млн гривень. Тож "Надра України" недоотримала 428,3 млн гривень.

Крім того, на момент обміну компанія не мала погодження від Фонду держмайна і Кабміну.

У 2007 році компанією "Надра України" керував Едуард Ставицький (він же Натан Розенберг), який переховується від українського правосуддя в Ізраїлі.

У липні 2021 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові Олександру Януковичу.