Президент затвердив Стратегію зовнішньої політики України

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про Стратегію зовнішньої політики України".

Відповідний указ №448/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

Стратегія містить основні пріоритети та стратегічні цілі зовнішньополітичної діяльності України: курс держави на членство в ЄС і НАТО, відновлення територіальної цілісності і протидія агресії Росії, просування українського експорту і залучення інвестицій, співпраця з іншими державами і міжнародними організаціями тощо.

Відповідальним за виконання рішення РНБО призначений секретар Ради Олексій Данілов.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, раніше сьогодні Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО від 14 травня 2021 року "Про Стратегію кібербезпеки України", а також затвердив оновлену редакцію зазначеної Стратегії.