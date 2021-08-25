Упродовж місяця до смерті мера Кривого Рогу над його будинком літали дрони, - адвокат

Костянтина Павлова знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням на порозі його будинку.

Адвокат сім’ї загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Дмитро Манелюк заявив, що перед трагедією упродовж місяця над будинком міського голови літали квадрокоптери.

Про це пише місцевий сайт Перший міський.

"Від дружини загиблого Костянтина Юрійовича мені стало відомо, що протягом останнього місяця над їх будинком літали квадрокоптери. А останній тиждень перед смертю Костянтин Юрійович дуже боявся чомусь підходити до вікон вдома. Забороняв дружині підходити до вікон, виходити надвір та навіть вивішувати прання на другому поверсі, а просив робити це на першому", – розповів адвокат.

Також, за словами Дмитра Манелюка, останній тиждень Костянтин Павлов побоювався повертатися додому. Усі ці переживання покійний мер розповів своїй дружині Олени Павловій.

"Ми сподіваємось, що усі ці подробиці будуть враховані слідством та сподіваємось на найшвидше встановлення істини", – наголосив адвокат.

Нагадаємо, 15 серпня міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням на порозі його будинку. Поліція розглядає три версії - вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.