У "Слузі народу" назвали зрадою відмову представника партії очолити Кривий Ріг

"Котляр показав себе не лише як неспроможний політик, а й як зовсім некомандний гравець".

Рішення представника "Слуги народу" Олександра Котляра скласти повноваження секретаря міської ради і таким чином відмовитися від посади в.о. міського голови Кривого Рогу у партії вважають зрадою.

Про це йдеться у заяві міського осередку партії "Слуга народу".

"Сьогоднішня заява Олександра Котляра про складання повноважень секретаря міської ради є зрадою. Це рішення не було обговорено ані з депутатською фракцією Політичної Партії «Слуга Народу» у Криворізькій міській раді, ані з Криворізькою Міською організацією партії", - йдеться у заяві.

У "Слузі народу" зазначили, що Котляр жодним чином не обґрунтував свою позицію, "зрадивши принципи нашої політичної сили та Президента України Володимира Зеленського".

"Котляр не здатний взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями. Він показав себе не лише як неспроможний політик, а й як зовсім некомандний гравець", - йдеться у заяві.

Як зазначається, під час засідання міськради Кривого Рогу фракція "Слуга народу" покинула сесійну залу, "адже не бачила сенсу спостерігати за політичним фарсом".

Як повідомляли, виконувачем обов'язків міського голови Кривого Рогу став Юрій Вілкул – колишній мер цього міста, який займав посаду упродовж десяти років. Так відбулося через те, що секретар міської ради Олександр Котляр скликав позачергову сесію у зв'язку із загибеллю попереднього мера Костянтина Павлова. На сесії Котляр оголосив про те, що йде із посади. Звільнення Котляра підтримали 33 депутати.

Нагадаємо, 2015 року на виборах мера Кривого Рогу виборчком визнав переможцем Юрія Вілкула з результатом 89 209 виборців. Другим став кандидат від "Самопомочі" Юрій Милобог із відставанням 752 голоси. 18 листопада Вілкул навіть заступив на посаду мера. Однак Милобог поразки не визнав і заявив про фальсифікації.

У призначеному Верховною Радою 27 березня 2016 року "третьому турі" виборів Вілкул переміг з 74% голосів. Після оприлюднення запису розмови Милобога, на якому той нібито обговорює суму відступних, які дасть його суперник Юрій Вілкул в обмін на припинення боротьби, "Самопоміч" виключила екскандидата в мери з партії.



У виборах 2020 року Юрій Вілкул участі не брав через стан здоров’я. Своїм "наступником" він назвав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у другому турі переміг кандидата від "Слуги народу" Дмитра Шевчика.