Зеленський не виконав минулорічні обіцянки до Дня Незалежності, - Комітет виборців

Комітет виборців проаналізував виконання обіцянок президента Володимира Зеленського, озвучених минулого року під час виступу з нагоди Дня Незалежності України. Заяви президента стосувалися дотримання режиму тиші на Донбасі, боротьби з коронавірусом, повернення окупованих територій, здійснення покарання щодо осіб, підозрюваних у державній зраді.

Більшість обіцянок та заяв, які озвучував Зеленський у 2020 році, не було реалізовано, констатували у КВУ.

"Зокрема, упродовж року владі не вдалося забезпечити всеосяжне припинення вогню, на чому наголошував президент під час свого виступу, а також фактично було провалено початок кампанії із вакцинації населення від коронавірусу, попри заяви президента про повну готовність до таких дій. Також Володимир Зеленський змінив своє ставлення до проведення військових парадів, які рік тому називав «атракціоном для киян»", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, рік тому під час промови до Дня Незалежності Володимир Зеленський заявив, що "військовий парад буде, коли Україна поверне свої території". За його словами, військова техніка має бути на сході.

Однак цього року з нагоди 30-ї річниці Незалежності масштабний парад до Дня Незалежності відбувся в Києві. До участі була залучена авіація, сучасна військова техніка та катери. Військово-морський парад за участю ВМС Збройних сил України відбувся в Одесі.