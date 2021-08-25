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Евакуйовані в Україну 65 громадян Афганістану попросили про статус біженця

За останні півтора тижня в Україну прибули три евакуаційні рейси з Афганістану.

Евакуйовані в Україну 65 громадян Афганістану попросили про статус біженця
Фото: EPA/UPG

65 громадян Афганістану, евакуйованих із країни українськими літаками, звернулися по отримання статусу біженця в Україні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про компетенцію Державної прикордонної служби, ми забезпечували належне оформлення цих прибулих на державному кордоні, зокрема 65 громадян Афганістану під час заходів оформлення подали заяви про отримання ними статусу біженця. Усі їх було передано представникам міграційної служби, які в подальшому і забезпечуватимуть розгляд цих заяв", - сказав Демченко.

Він нагадав, що за останні півтора тижня в Україну прибули три евакуаційні рейси з Афганістану, які були організовані Міністерством закордонних справ України під координацією керівництва України.

"Для їх організації МЗС тісно співпрацювало з усіма зацікавленими державними органами України. Перший рейс прибув 16 серпня. Також два рейси прибули цими вихідними, 22 та 23 серпня. Загалом ними в Україну прибуло близько 250 пасажирів. Це, звісно, громадяни України, яких евакуювали з Афганістану, а також ті іноземці, які звернулися до України по допомогу щодо їх евакуації через надскладну ситуацію в цій країні", - пояснив речник.

Демченко зазначив, що серед пасажирів понад 50 осіб - це громадяни України, а більшість прибулих іноземців становлять громадяни Афганістану. За його словами, першим евакуаційним рейсом в Україну прибула невелика кількість громадян Хорватії, Нідерландів, Таджикистану, Білорусі.

Речник Держприкордонслужби також зазначив, що частина прибулих в Україну громадян Афганістану - це члени сімей громадян України, які евакуювалися з цієї країни.

Нагадаємо, "Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула. Представник талібів зазначив, що для вивезення іноземців з Афганістану до 31 серпня ще достатньо часу.

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