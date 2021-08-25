Таліби вважають, що афганські жінки мають залишатися вдома "з міркувань безпеки"

Афганські жінки, які працюють, мають залишатися вдома, поки не створять належних умов для їхньої безпеки.

Про це заявив журналістам представник талібів Забіхулла Муджахід, передає ВВС.

Речник "Талібану" наголосив, що будь-які обмеження щодо становища афганських жінок будуть короткочасними.

"Наші сили безпеки не навчені, як поводитися з жінками, як розмовляти з жінками. Поки ми не забезпечимо цілковиту безпеку... просимо жінок залишатися вдома", - додав він.

На першій пресконференції після захоплення влади представник "Талібану" заявив, що жінкам дозволять працювати, вчитися і брати участь в житті суспільства "в рамках ісламського закону". Проте з перших днів захоплення влади талібами у міста почали вертатися старі порядки. У деяких провінціях жінкам наказали не виходити з будинків без супроводу родичів-чоловіків.

У Гераті на заході Афганістану бойовики "Талібану" не дозволяли студенткам і викладачкам увійти в університет. У південному місті Кандагар закрили жіночі поліклініки.

Місцеві жительки кажуть, що вони почали носити паранджу на вулиці, частково через страх, а частково через очікування, що ця вимога повернеться.

"Талібан" правив Афганістаном з 1996 по 2001 роки, насаджуючи закони шаріату у власній суворій інтерпретації. Дівчата старші за 10 років і жінки не мали права навчатися, працювати і виходити на вулицю без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі.

Жінкам потрібно було носити паранджу - вбрання, яке покриває все тіло, з голови до п'ят. Контролювали поведінку жінок співробітники Міністерства з пропаганди чесноти і запобігання гріху. Вони роз'їжджали по країні на пікапах і публічно принижували і били батогами жінок, які порушували правила.

За даними Amnesty International, у 1996 році одній жінці в Кабулі відрізали кінець великого пальця тільки через те, що вона використала лак для нігтів. Жінок, яких звинуватили в перелюбстві, забивали камінням до смерті.

Рух "Талібан", який впроваджував строгу версію ісламського законодавства, коли керував Афганістаном до 2001 року, понад тиждень тому повернув повний контроль над країною. Таліби запевняють, що цього разу все буде інакше.

Проте верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність достовірних повідомлень про масові злочини талібів у Афганістані включно зі стратами цивільних осіб та службовців.