У “Слузі народу” працюють над реформою системи управління Києвом

Нинішня система, коли обраний мер одночасно є головою КМДА, не відповідає реаліям децентралізації, а лавах фракції “Слуга народу” є 50 людей, які можуть фахово управляти містом.

Про це журналістам перед засіданням позачергової сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання заявив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.

“Такий день – “Кримська платформа”, День прапора, а ми говоримо про дрібні господарські питання – головування КМДА. Я – корінний киянин та вже втомився говорити про те, що ми не таким Київ собі бачимо. Так, можливо, нас, киян влаштовує центр. Тут з'являються мости, скляні. Але, коли ти виїжджаєш за периферію міста, то там вже з’являються проблеми. Вони там і логістичного, і організаційного характеру, з ЖКГ. А потім, я вибачаюся, з’ясовується, що тендер був по партах в школу за завищеною ціною. Думаю, якщо ми будемо красти на партах в школах, то з цього треба робити серйозні висновки правоохоронним органам”, – заявив він.

Корнієнко наголосив, що наразі не лунають звинувачення конкретно на адресу голови КМДА – Віталія Кличко. “А на людей, яких він призначав. Якщо ти призначаєш людей, які крадуть на партах в школах, або на них заробляють, то треба краще підходити до кадрової політики”, – вважає народний депутат.

Він також підкреслив, що це питання не про персону Кличка чи будь-якого іншого мера. “Це питання про управління містом, де закладена дуже серйозна суперечність. Вона полягає у тому, що у самій Конституції та в результаті цього у всій країні є одна система управління областю, де є голова обласної державної адміністрації, в районі – районної, які призначаються президентом за поданням Кабінету міністрів. І це вертикаль виконавчої влади. У Києві – якась свої історія. З ніг на голову. Вона полягає у тому, що люди обрали мера та він автоматично стає цим призначенцем. Звичайно, він не відповідає ні перед Кабміном, ні перед президентом. Хоча формально за Конституцією, він підзвітний і підконтрольний. Але жоден мер, який був обраний та призначений головою КМДА, себе так не поводив… Відповідно – робота не йде", – додав Корнієнко.

Голова партії наголосив, що систему управління у Києві потрібно реформувати і ця реформа не має суперечити Конституції. “Зараз ми працюємо над тим, як можна інтегрувати ці позиції в оновлену редакцію закону про Київ. Або в ту редакцію, яка є. Треба з'ясувати процедурний момент. Бо у другому читанні є редакція, яка вже готова. Та багато правок. Вона дуже новаторська. Ми не впевнені, що місто за допомогою цих змін зможе швидко впорядкуватися”, – cказав Корнієнко.

Якщо говорити про звільнення та призначення, то, на його думку, ці питання завжди будуть звучати, бо це прерогатива Офісу президента.

“Щодо конкретних кандидатур, то я можу у нашій фракції назвати 50 людей, які можуть очолити КМДА. Абсолютно фахово управляти містом. У нас є колишні мери, фахівці з місцевого самоврядування. Ми провели децентралізацію”, – підсумував депутат.