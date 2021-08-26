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Таліби помістили під домашній арешт експрезидента Карзая і експрем'єра Абдуллу

Колишні лідери Афганістану залежать від милості "Талібану".

Таліби помістили під домашній арешт експрезидента Карзая і експрем'єра Абдуллу
Хамід Карзай
Фото: EPA/UPG

Ісламісти з "Талібану", які захопили владу в Афганістані, помістили під домашній арешт колишнього президента цієї країни Хаміда Карзая та колишнього прем'єра Абдуллу Абдуллу.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

У понеділок, 23 серпня, таліби роззброїли охорону Карзая, відібрали в нього автомобілі та змусили переїхати до Абдулли. У середу, 25 серпня, охорону й транспортні засоби відібрали і в Абдулли.

Зараз вони фактично перебувають під домашнім арештом без охорони і залежать від милості талібів.

На минулому тижні "Талібан" заявив, що хоче створити інклюзивний уряд з представниками всіх верств населення. Ісламісти провели переговори з колишніми керівниками Афганістану, які залишились в країні, в тому числі з Карзаєм та Абдуллою.

Співрозмовник CNN сказав, що зараз Абдулла вже не такий оптимістичний з приводу можливої співпраці з талібами.

Нагадаємо, що Хамід Карзай був першим президентом Афганістану після повалення влади "Талібану" в 2001 році. Він керував країною до вересня 2014 році, коли передав владу Ашрафу Гані.

Гані втік з Афганістану 15 серпня 2021 року перед захоплення влади талібами. Обов'язки президента взяв на себе перший віцепрезидент Амрулла Салех, який, втім, не має реальної влади в країні.

Абдулла очолював уряд Афганістану в 2014-2020 роках і був основним суперником Гані на останніх виборах. У березні 2020 року вони обоє оголосили, що заступають на посаду президента, але врешті домовилися про поділ влади. Гані став президентом, а Абдулла очолив Раду національного примирення Афганістану.

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