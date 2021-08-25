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Чехія дозволила в’їзд для вакцинованих українців

Підставою для в'їздує також наявність дозволу на проживання в Чехії, візи або виняткових гуманітарних обставин.

Чехія дозволила в’їзд для вакцинованих українців
Фото: EPA/UPG

Уряд Чехії дозволив в’їзд на територію країни окремим групам громадян України. Про це свідчить інформація на інтерактивній мапі МЗС.

До таких груп віднесені:

  • громадяни України, які пройшли повний курс щеплення вакциною, що була сертифікована Європейською агенцією з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield та отримали на порталі або в додатку "Дія" сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.
  • громадяни України, які мають дозвіл на проживання в Чехії або візу, видану органами Чеської Республіки, а також громадянам України, що мають дозвіл на проживання в іншій країні ЄС;
  • громадяни України дозволений в’їзд у виняткових гуманітарних ситуаціях за наявності підтверджуючих документів, виданих чеськими органами, зокрема це: довідка від лікаря або медичної установи; виклик до суду; запрошення від державного органу, тощо.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін послабив правила в’їзду для іноземців. Іноземцям та особам без громадянства, які мають COVID-сертифікат про вакцинацію однією або кількома дозами схвалених ВООЗ вакцин, або одужали від COVID-19 дозволили не проходити самоізоляцію після в’їзду до України.

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