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Туреччина почала вивід військ з Афганістану

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що турецькі військові успішно завершили свою місію у Афганістані.

Туреччина почала вивід військ з Афганістану
Турецкие военные в операции "Оливковая ветвь"
Фото: EPA\UPG

Влада Туреччини, провівши оцінку ситуації в Афганістані, оголосили про початок виведення турецького контингенту з цієї країни.

Про це повідомляє турецька газета Sabah.

"Евакуація підрозділів збройних сил Туреччини з Афганістану починається після оцінки умов, що склалися. Турецькі збройні сили повертаються на батьківщину з гордістю за виконаний обов'язок", - наводить видання цитату з комюніке Міноборони.

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що турецькі військові успішно завершили свою місію у Афганістані.

"Наш солдат повертається в нашу країну після того, як з великим успіхом виконав свій обов'язок в Афганістані. Туреччина буде й надалі всіляко сприяти миру, спокою і благополуччя афганського народу",

Нагадаємо, напередодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність провести зустріч з лідерами радикального руху "Талібан", які взяли під контроль переважну частину території Афганістану.

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