Меркель заявила про загрозу перетворення Афганістану на оплот терористів

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала, що міжнародна спільнота неправильно оцінила розвиток подій в Афганістані після виведення з цієї країни іноземних контингентів.

Виступаючи в Бундестазі в середу, 25 серпня, Меркель заявила про загрозу перетворення Афганістану в оплот терористів.

"Ми недооцінили, з якою блискавичною швидкістю афганські сили припинять опір", - заявила вона.

Канцлерка заявила, що була шокована ситуацією в Афганістані і назвала розвиток останніх днів "жахливим" і "гірким". Для людей в Афганістані це "величезна трагедія", особливо для тих, хто виступав за вільне суспільство, зауважила вона.

При цьому тепер, зазначила Меркель, виникла загроза. "Не можна заплющувати очі на загрозу, що після виходу сил з Афганістану знову може стати оплотом міжнародної терористичної загрози", - сказала Меркель.

При цьому канцлерка ФРН зазначила, що міжнародна спільнота досягла тієї мети, яку ставила перед собою в 2001 році - перешкодити тому, щоб на території Афганістану планувалися терористичні атаки в інших країнах.

Нагадаємо, раніше Меркель визнала провал місії західної коаліції в Афганістані. Говорячи про виведення військ США, канцлерка зазначила, що на це були "внутрішньополітичні причини" в США, але в результаті за виведенням військ виник "ефект доміно", який розвалив сформований за 20 років порядок.