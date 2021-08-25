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​Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих проти ковіду за прикладом досвіду Європи та США

"Для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть в "червоному" рівні епіднебезпеки".

​Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих проти ковіду за прикладом досвіду Європи та США
Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України розглядає питання запровадження привілеїв для вакцинованих проти коронавірусу. Для запровадження таких послаблень у МОЗ будуть орієнтуватися на країни Європи та США.

Про це на брифінгу заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

"Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть в "червоному" рівні епідеміологічної небезпеки… Наприклад, кінотеатри. Вони зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований, а люди, які приходитимуть до нього, будуть показувати COVID-сертифікат", - сказав голова МОЗ.

Він додав, що галузей, де можуть запроваджуватися привілеї для вакцинованих - в Україні достатньо.

"Таких сфер багато. Ми це бачимо у Франції, Німеччині... Ми можемо брати досвід країн ЄС і США - подивитись що спрацьовує, а що ні, та обрати оптимальний варіант", - зазначив Ляшко.

Раніше голова МОЗ також розповів про конкурс для шкіл - заклади, в яких вакцинували 80% педагогів, можуть виграти комп'ютерні класи.

"Зараз проходить цікава акція в закладах освіти: всі школи, в яких будуть вакциновані більше 80% педагогів, можуть податись на конкурс і можуть розіграти комп'ютерні класи та гарнітури", - розповів Ляшко.

Раніше у пресслужбі МОЗ повідомляли, що на конкурсі "Вакциновані й відкриті" можна виграти комп’ютери, гарнітури та роутери для закладів.

Нагадаємо, МОЗ раніше повідомляв, що не планує ключових змін у постанові про карантин. У разі збільшення захворюваності буде діяти адаптивний карантин з поетапним зонування регіонів, залежно від рівня епідеміологічної небезпеки. Але передбачаються певні обмеження для невакцинованих громадян. Закладам та ТРЦ дозволять працювати за умови вакцинації 80% працівників. Приміщення з вакцинованим персоналом пропонується помічати спеціальними стікерами.

МОЗ також попередило про можливість закриття гуртожитків з невакцинованими мешканцями.

До кінця року в Україні планують вакцинувати 50% дорослого населення.

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