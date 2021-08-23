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В Україні від ковіду повністю вакциновано 3,1 млн людей

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей.

В Україні від ковіду повністю вакциновано 3,1 млн людей
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

За неділю, 22 серпня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 42 715 людей. Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 14 590 людей, повністю імунізовані – 28 125.

Протягом доби працювали 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення і 353 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей, з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 8 208 034 щеплення.

Нагадаємо, у Києві з 19 серпня з'явилася можливість щепитися від коронавірусу в автобусах. Перший з них під мобільний пункт вакцинації облаштували поблизу станції метро "Героїв Дніпра".

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