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​​За добу в Україні вакцинували проти ковіду 129 027 осіб

Працювали 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації.

​​За добу в Україні вакцинували проти ковіду 129 027 осіб
Фото: kievcity.gov.ua

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом щеплення отримали 4 971 752 українці.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"129 027 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 19 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 57 497 людей, повністю імунізовані - 71 530 людей", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів щеплення та 326 центрів вакцинації.

Від початку кампанії в Україні вже щеплено 4 971 752 людини, з них отримали одну дозу – 4 971 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 980 278 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 952 028 щеплень.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, Кабмін розраховує, що до кінця 2021 року в Україні вдасться вакцинувати 50% дорослого населення. Міністр охорони здоров'я заявив, що вакцинація не повинна зупинятися через свята. З 21 до 24 серпня в Україні буде чотири вихідні у зв'язку зі святкуванням 30-річниці Дня Незалежності.

Попередній міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що МОЗ хоче до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення. Але активно щеплення почали робити тільки після його відставки. У червні було зроблено 1,5 млн уколів, у липні - 2,9 млн.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що черговий пік захворюваності на ковід в України, як і 2020 року, прийдеться на жовтень-листопад.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що для подолання пандемії в кожній країні потрібно до кінця року вакцинувати 40% всього населення, а до середини 2022 року - 70%.

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