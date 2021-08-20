За добу в Україні зафіксували 1600 нових випадків ковіду

За минулу добу 19 серпня в Україні зафіксовано 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема 112 дітей та 46 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 597 осіб. 26 пацієнтів померли. Одужало – 882 особи.

За добу протестовано: методом ПЛР – 23 478 осіб, методом ІФА – 6 454, експрестестами – 19 010 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 271 826 осіб, одужало – 2 200 000. Від ускладнень захворювання померли 53 394 людини.

Всього було здійснено 11 773 325 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

Адаптивний карантин діяв до кінця серпня, однак МОЗ звернувся з прохання продовжити його. З 5 серпня, згідно з постановою Кабміну, змінилися пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Нині вся країна перебуває в зеленій зоні, дані з Криму відсутні. Раніше також повідомлялося, що МОЗ дозволить працювати під час карантину закладам та ТРЦ за умови вакцинації 80% працівників.

МОЗ також просить посилити контроль за дотриманням карантину в Україні. Відповідний лист надіслано головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.