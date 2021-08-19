У конкурсі на посаду голови НСЗУ братимуть участь чотири людини

У конкурсі на посаду голови Національної служби здоров'я України братимуть участь чотири людини.

Про йдеться у списку кандидатів, допущених до участі в конкурсі.

Попри те, що МОЗ обіцяв залучити нові обличчя, всі чотири учасники – співробітники НСЗУ. Це Анна Фенчак (заступниця глави НСЗУ), Тетяна Бойко (нині також є заступницею глави) Дмитро Самофалов (тимчасово виконує обов'язки очільника служби), та Оксана Сухорукова (директорка департаменту моніторингу)

За інформацією LB.ua, інші потенційні кандидати не встигли податися через необхідність мати сертифікат про володіння державною мовою.

Нагадаємо, що 4 серпня уряд оголосив повторний конкурс на посаду очільника НСЗУ. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що "очікує кандидатур для обрання гідного та амбітного очільника стратегічного для системи охорони здоров’я відомства з річним бюджетом понад 120 млрд грн".

Також Ляшко хотів бачити керівника, "який "житиме" медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему".

Нагадаємо, на початку липня у Міністерстві охорони здоров'я відбулися співбесіди з кандидатами на зайняття посади голови НСЗУ. Повідомлялося, що голова МОЗ вирішив знову перезапустити конкурс на цю посаду.

Як відомо, після звільнення у 2019 році Олега Петренка НСЗУ очолювали тимчасові керівники. Після відставки Петренка провели конкурс, але тодішній міністр Максим Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили тимчасово призначити за позаконкурсною процедурою. Обов'язки глави служби поклали на Оксану Мовчан, а у серпні 2020 року - на Андрія Віленського.

Після скасування норми про заборону проведення конкурсів на держслужбу, введену у зв'язку з пандемією, було оголошено зокрема й конкурс на голову НСЗУ.

У квітні 2021 року до фінального етапу увійшли Віленський, Бойко і Арістов, але після зміни міністра конкурс було перезапущено. Втім, у фінал знову потрапили ці три кандидати.

14 липня Кабінет міністрів призначив Дмитра Самофалова тимчасово виконувачем обов'язків голови НСЗУ.

Нацслужбу здоров'я було створено наприкінці грудня 2017 року. Вона є важливим органом в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.