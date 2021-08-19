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У Києві почали щепити від ковіду в автобусі

Записуватися на вакцинацію не потрібно, але треба мати паспорт і ідентифікаційний код. 

Фото: Суспільне

У Києві з 19 серпня з'явилася можливість щепитися від коронавірусу в автобусах. Перший з них під мобільний пункт вакцинації облаштували поблизу станції метро "Героїв Дніпра", пише "Суспільне".

Це звичайний автобус "Богдан", який кияни звикли бачити в якості маршрутного таксі. Для щеплення потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон, а от записуватися заздалегідь не треба.

На вибір пропонують вакцини CoronaVac та Pfizer. Центр вакцинації працюватиме по 22 серпня з 9 по 13 годину. 

За перші кілька годин роботи вакцинальної "маршрутки" щепилися п'ятеро людей. Спочатку в автобусі треба заповнити лист-згоду, а потім отримати укол. 

"Медсестра Валентина Коханова розповіла Суспільному, що все медичне обладнання в автобусі стерильне, сам автобус дезінфікували зранку 18 серпня і планують робити це й після робочого дня. До 13-ї години в автобусі зможуть провакцинувати щонайбільше 100 людей", - зазначили в ЗМІ.

Нагадаємо, що Київ – не перше місто, яке вирішило щепити людей в транспорті. У Кропивницькому з 30 липня почали роботу виїзні мобільні пункти вакцинації від COVID-19 у міських тролейбусах.

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