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В результаті теракту в аеропорту Кабула загинули 12 військових США (оновлено)

Загалом внаслідок атаки загинули 72 людини.

В результаті теракту в аеропорту Кабула загинули 12 військових США (оновлено)
Афганістан
Фото: EPA/UPG

Головнокомандувач операціями США на Близькому Сході і в Афганістані Кеннет Маккензі заявив, що в результаті теракту біля аеропорту Кабула 12 американських військовослужбовців загинули, ще 15 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Fox News.

За словами Маккензі, атаку здійснили два терористи-смертники, причетні до ІДІЛ. Він також зазначив, що бойовики ІДІЛ вели стрілянину.

За інформацією Sky News, загалом внаслідок атаки загинули 72 людини.

У Пентагоні підтвердили комплексну терористичну атаку в Кабулі, жертвами якої стали громадяни США.

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля Abbey Gate став результатом комплексного нападу, що призвів до низки жертв серед військових США і цивільного населення. Ми також можемо підтвердити принаймні один інший вибух біля чи в готелі Baron, недалеко від Abbey Gate", – написав речник Пентагону Джон Кірбі у своєму твіттері 26 серпня.

Відомо, що в готелі Baron раніше американці збиралися для порятунку і евакуації.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в середу заявляв, що наразі в Афганістані можуть перебувати близько 1500 американців.

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела вафгнському уряді повідомило, що жертвами вибухів, які пролунали сьогодні в аеропорту Кабула, стали щонайменше 60 афганців і 4 службовців Корпусу морської піхоти США, поранення отримали троє військових США.

Теракт став на заваді евакуації людей з аеропорту Кабула під керівництвом США.

Нагадаємо, у четвер увечері в аеропорту Кабула стався потужний вибух, за попередніми даними, атаку здійснив терорист-смертник.

Раніше офіційні представники низки західних країн у Кабулі, зокрема США та Великої Британії, попереджали своїх громадян про загрозу терористичних атак у міжнародному аеропорту афганської столиці.

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