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Денісова заявила про постійні погрози через роботу на посаді омбудсмана

Про підозри щодо організатора підпалу вона повідомила поліції.

Денісова заявила про постійні погрози через роботу на посаді омбудсмана
Фото: Макс Левин

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про постійні погрози через роботу на посаді омбудсмана.

Кого саме підозрює у підпалі, вона повідомила поліції, сказала Денісова в ефірі телеканалу "ДОМ".

"У мене є підозри, що замовником цього нападу і спроби підпалу Офісу є одна організація, яка не згодна з моїми діями, які я роблю на посаді омбудсмана і моїми висловлюваннями про те, що всі громадяни у нас рівні. Всі свої підозри я висловила правоохоронним органам", - сказала Денісова.

Вона додала, що органи скажуть, чи має вона рацію у підозрах.

"Мені погрози надходять завжди. Зокрема, і від тієї організації, яку я підозрюю. Коли ми публікуємо інформацію у Facebook або я на особистій сторінці - в коментарях завжди надходять всілякі "добрі" пропозиції, як зі мною розправитися", - зазначила омбудсманка.

Денісова також деталі вчорашнього інциденту.

"Людина відкрила двері й кинула (вибуховий предмет - ред.) в хол перед приймальнею, де збираються весь час люди. Це ж могли постраждати й хлопці з Нацгвардії, й ті відвідувачі, які приходять за допомогою до уповноваженого, і наші співробітники", - сказала вона.

Нагадаємо, 26 серпня близько 15:00 невідомий підпалив двері Офісу омбудсманки Людмили Денисової в Києві. Він кинув у двері "Коктейлем Молотова". Пожежу було оперативно ліквідовано, постраждали тільки вхідні двері. Серед людей постраждалих немає.

Палій був затриманий поліцейськими під час спроби підпалити також будівлю Верховного суду.

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