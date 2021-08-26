Адвокати Порошенка звертаються до суду через дії поліції в розслідуванні нападу

Вони заявили, що поліція не зареєструвала впродовж доби, як це передбачено законом, заяву про злочин саме за 346 статтею ККУ.

Дії поліції у справі про напад на п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка оскаржують у суді. Про це біля Печерського суду журналістам повідомили адвокати Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков, йдеться у пресслужбі "ЄС".

Адвокати вважають, що виконавця злочину прикривають, а сам злочин намагаються кваліфікувати як хуліганство.

"Це ганебний напад на п’ятого президента Петра Порошенка, який відбувся на свято Дня Незалежності. Замовник цього злочину має великі можливості, щоб примусити Національну поліцію не реєструвати заяву про злочин, ігнорувати заяви громадян і народних депутатів", – заявив Головань.

Він додав, що склад злочину відповідає ст. 346 КК України – напад на політичного діяча. Але поліція кваліфікує це як хуліганство.

"Саме тому ми змушені оскаржувати бездіяльність Національної поліції, яка не зареєструвала впродовж доби, як це передбачено законом, заяву про злочин саме за 346 статтею ККУ", – говорить Ігор Головань.

Новіков, своєю чергою, заявив, що скарга на бездіяльність поліції має мету зафіксувати, чому дії поліції суперечать закон.

"Ми побоюємося, що ця людина може просто зникнути. Тому ми вважаємо, що реєстрація кримінального провадження відповідно до закону за правильною статтею забезпечить можливість не тільки належного розслідування, встановлення організаторів. Але й врятувати цю людину, яку втягнули у цей злочин", – застерігає адвокат Головань.

Депутат Київради Віктор Кононенко нагадав, що 24 серпня подав заяву про злочин, однак правоохоронці її ігнорують.

"Я подавав заяву як учасник Маршу Патріотів, який був свідком нападу на п’ятого Президента України. Подавав повідомлення про злочин, передбачений статтями 112, 344, 346 Кримінального кодексу України, що було правоохоронним органами проігноровано. Ми хочемо об’єктивного розслідування. Ми не ставимо собі за мету посадити цього нападника. Людину просто підставили замовники, підставила діюча влада", – переконаний Кононенко.

Народний депутат Максим Саврасов теж є заявником у справі.

Напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де він брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. Політик разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Чоловік, який облив зеленкою Порошенка, виявився уродженцем Чернігівської області, 1999 року народження.