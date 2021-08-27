​​НАЗК перевіряє декларації 68 посадовців, у тому числі - 49 депутатів Ради

З початку року НАЗК узяло в перевірку вже 1087 декларацій публічних службовців.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку ще 68 декларацій посадовців, у тому числі 49 народних депутатів України.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 1087 декларацій публічних службовців.

За посадою (порядком черговості, який передбачає перелік високопосадовців, чиї декларації мають бути перевірені найперше) НАЗК узяло в перевірку декларації таких народних депутатів:

Також за результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами розпочато перевірку декларацій, поданих такими особами:

Танцюра Катерина Олексіївна, суддя Одеського окружного адміністративного суду;

Гвоздій Валентин Анатолійович, голова наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»;

Гулієв Араз Іман Огли, депутат Сумської обласної рад;

Поворознюк Олександр Григорович, депутат Петрівської селищної ради Кіровоградської області;

Кормишкін Юрій Анатолійович, депутат Миколаївської обласної ради;

Гордійчук Андрій Андрійович, колишній депутат Хмельницької обласної ради (2 декларації);

Куліч Валерій Петрович, колишній депутат Чернігівської обласної ради;

Ревчук Ольга Андріївна, колишній депутат Запорізької міської ради; Кушал Діана Володимирівна, колишній завідувач Хмельницької районної державної нотаріальної контори;

Коваленко Максим Миколайович, головний інспектор ГУ ДСНС України у Миколаївській області;

Папірник Галина Яремівна, консультант Яворівського районного суду Львівської області.

На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронців НАЗК узяло в перевірку декларації таких осіб:

Циганенко Олександр Миколайович, заступник голови Лубенської районної ради Полтавської області;

Козирєва Ольга Миколаївна, голова Петропавлівської сільської ради Куп’янського району Харківської області;

Шумейко Роман Леонідович, депутат Світловодської міської ради Кіровоградської області;

Малишев Віктор Олександрович, депутат Обухівської міської ради Київської області;

Діхтярь Ірина Олександрівна, колишній директор комунального підприємства Жилсервіс-14 Дніпропетровської міської ради;

Романча Віталій Михайлович, заступник начальника відділу поліції № 1 – начальник слідчого відділення Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області;

Макуха Павел Вікторович, працівник взводу № 2 роти № 2 батальйону Управління патрульної поліції в Чернігівській області.

У НАЗК зазначили, що на проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 днів.

Нагадаємо, раніше Нацагентство виявило ознаки незаконного збагачення у декларації колишнього начальника управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області. У НАЗК не називають прізвища посадовця, однак відомо, що управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області очолював Леонід Березинський.

Чиновник кілька років поспіль вказував у декларації, що володіє понад 7 млн гривень. Під час повної перевірки декларації НАЗК виявило, що дружина посадовця надала валютну позику третій особі у розмірі, що перевищує збереження сім'ї в майже 7 разів - 1,6 млн доларів США (близько 45 млн гривень на момент укладання договору). Декларант зазначив, що не знав про ці кошти, тому і не вказував їх у декларації.

Наприкінці липня НАЗК виявило ознаки кримінальних порушень у 12 деклараціях, зокрема нардепів і судді ВСУ.