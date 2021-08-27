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Зеленський через туман запізнився на святкування Дня незалежності Молдови

Крім президента України, не зміг вчасно прилетіти президент Румунії.

Зеленський через туман запізнився на святкування Дня незалежності Молдови
Архівне фото
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт "Львів"

Програму святкових заходів з нагоди 30-річчя незалежності Молдови почали з запізненням на годину. Це пов'язано з тим, що президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоханніс затрималися через туман в аеропорту Кишинева.

Про це пише NewsMaker.

В адміністрації президента Молдови відзначили, що через туман літаки Йоханніса і Зеленського не змогли приземлитися вчасно. У зв'язку цим святкові заходи почали без них.

Церемонія відкриття свята "Суверенна Молдова" повинна була початися о 10 годині. Програма включає виступ президентського оркестру, композитора Євгенія Доги і гурту Brio Sonores, вітальну промову президента Маї Санду, військовий парад, після якого почнеться концерт.

В урочистостях з нагоди тридцятиріччя незалежності Молдови, крім Йоханніса і Зеленського, бере участь президент Польщі Анджей Дуда. Він прилетів у Кишинів напередодні.

Нагадаємо, що президентка Молдови Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи, за що її розкритикувала проросійська партія соціалістів Ігоря Додона.

Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.

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