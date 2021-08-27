Міністр Олексій Чернишов зустрівся з префектом Французької Республіки Еріком Фреселінаром

Фото: Мінрегіон Олексій Чернишов

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном та префектом Французької Республіки Еріком Фреселінаром.

Вони обговорили співпрацю щодо обміну досвідом у частині впровадження інституту префектів, повідомили в пресслужбі Мінерегіону.

"Мінрегіоном продовжується робота і законодавчого забезпечення реалізації реформи децентралізації та територіальної організації влади в межах чинної Конституції України. Ми розглядаємо питання переформатування місцевих державних адміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади префектурного типу. I незабаром розпочнеться робота над законопроєктом “Про префекта”. Переконаний, що досвід наших французьких партнерів, набутий протягом десятиріч, дозволить уникнути багатьох помилок при впровадженні цього інституту в Україні", –підкреслив Міністр Олексій Чернишов.

У свою чергу, префект Французької Республіки Ерік Фреселінар детально розповів про роботу та функції префекта. У Франції цю посаду затверджує президент, прем’єр-міністр та відповідний міністр. Префектів обирають серед кандидатів, які раніше працювали на посаді супрефекта або осіб цивільної адміністрації.

Фото: Мінрегіон Ерік Фреселінар

Головним завданням на цій посаді є здійснення адміністративного нагляду за діяльністю місцевих органів влади, контроль за використанням державних коштів у регіонах, оперативне вирішення криз на місцях. Також Ерік Фреселінар поділився досвідом організації інституту префекта у Парижі.

"Щодо префектів існує багато хибних уявлень. Наприклад, є думка, що префект — це авторитарна особа. Це не зовсім вірно. Основна задача префекта — налагодити діалог між центральною та місцевою владою. Також варто наголосити, що префект є політично нейтральною особою", — зауважив він.

Посол Етьєн де Понсен подякував Міністру Олексію Чернишову за ініціацію цієї зустрічі та наголосив, що досвід Французької Республіки може бути корисним, зокрема у впровадженні інституту префектів.

Раніше міністр Олексій Чернишов та Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен зустрічалися для обговорення стану реформи децентралізації та регіонального розвитку в Україні, а також поглиблення співпраці з Французькою Республікою у напрямку регіонального розвитку.

Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначав, що інститут префектів — це запобіжник у вертикалі державної влади.–