У Словаччині розбився малий літак, загинули три людини

У п'ятницю, 27 серпня, на заході Словаччини недалеко від кордону з Чехією впав і розбився малий літак. На його борту було три людини - всі загинули.

Про це повідомила місцева пожежно-рятувальна служба.

Аварія сталася біля села Мокрий Гай.

За попередньою інформацію, загиблі були чехами, оскільки літак вилетів з Брно.

Нагадаємо, 28 липня в селі Шепарівці біля Коломиї розбився легкомоторний літак WT-10 Advantic.

Внаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини, в тому числі знаменитий авіатор Ігор Табанюк та троє іноземців-хасидів.