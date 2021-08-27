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У Словаччині розбився малий літак, загинули три людини

Літак летів із чеського міста Брно.

У п'ятницю, 27 серпня, на заході Словаччини недалеко від кордону з Чехією впав і розбився малий літак. На його борту було три людини - всі загинули.

Про це повідомила місцева пожежно-рятувальна служба.

Аварія сталася біля села Мокрий Гай.

За попередньою інформацію, загиблі були чехами, оскільки літак вилетів з Брно.

Нагадаємо, 28 липня в селі Шепарівці біля Коломиї розбився легкомоторний літак WT-10 Advantic.

Внаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини, в тому числі знаменитий авіатор Ігор Табанюк та троє іноземців-хасидів.

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