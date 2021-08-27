Таліби запропонували Туреччині займатися управлінням аеропорту Кабула

Рух "Талібан" запропонував Туреччині здійснювати управління аеропортом імені Хаміда Карзая в Кабулі.

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє агентство "Анадолу".

За словами президента Туреччини, в Анкарі поки що не ухвалили рішення щодо цього питання.

Ердоган додав, що Туреччина оцінює можливість проведення переговорів із талібами "і не має наміру запитувати у будь-кого, де і які переговори вести".

Президент Туреччини заявив, що евакуація контингенту ЗС Туреччини, що несе службу в Афганістані, триває і завершиться в найкоротші терміни.

Ердоган засудив серію терактів у Кабулі, що відбулися напередодні та забрали життя майже 100 осіб, назвав подію трагедією.

"Туреччина засуджує трагедію, масштабний теракт, що відбувся напередодні в Кабулі", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, вчора внаслідок двох вибухів та стрілянини в районі аеропорту Кабула загинули близько 100 осіб, серед них – 13 американських військових. Цей напад є найбільш смертоносним для американських військових в Афганістані з 2011 року.