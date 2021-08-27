Поклонську відправлять послом Росії в острівній республіці біля Африки

Депутатку від окупованого РФ Криму не хочуть бачити у Держдумі.

Колишня прокурорка Криму, нині депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська стане послом Росії у Республіці Кабо-Верде, що розташована на Островах Зеленого Мису в Атлантичному океані.

Як повідомляє РБК з посиланням на джерела в російському парламенті, міжнародний комітет Держдуми може розглянути питання про схвалення кандидатури Поклонської послом "найближчим часом". За даними співрозмовників агентства, документи на неї вже готові.

"Поклонську через її не цілком системну поведінку та екстравагантні заяви не хотіли бачити в Думі наступного скликання ні адміністрація президента, ні «Єдина Росія», ні керівництво Криму, від якого вона обрана, раніше розповідало РБК джерело, близьке до Кремля, і підтверджував співрозмовник в Держдумі. Однак з депутаткою консультувалися щодо її подальшого працевлаштування, і робота на дипломатичній ниві була побажанням самої Поклонської", - сказано в повідомленні.

Республіка Кабо-Верде (або Республіка Зеленого Мису), куди вирушить працювати Поклонська, - невелика держава в Західній Африці, колишня колонія Португалії, яка отримала незалежність в 70-х роках минулого століття. Острови Зеленого Мису - це архіпелаг з 18 островів. Станом на 2020 рік населення держави становило 560 тис. осіб.

Нагадаємо, Наталія Поклонська - колишній український прокурор, яка перейшла на бік окупанта в 2014 році, стала прокурором півострова, а пізніше була обрана у Держдуму РФ.

Поклонська проходить підозрюваною за кількома кримінальними справами в Україні. Їй оголошено підозру за ч.1 ст. 255 Кримінального кодексу України - "створення злочинної організації", ч.1 ст. 438 - "порушення законів і звичаїв війни" та ч. 3 ст. 146 - "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" (йдеться про арешт "групи Сенцова" у 2014 році).

Окрім цього, Поклонська фігурує в ряді українських розслідувань, за якими їй не висувалися підозри.