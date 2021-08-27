У Чорногорії правоохоронці вилучили більше тонни кокаїну, захованого в партії бананів. При цьому, на деяких пачках із наркотиком було написано "COVID".
Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.
Рейд був проведений в Можановичі, передмісті столиці Подгориці.
"Поліція і митниця Чорногорії вилучили 1205 пачок кокаїну в партії бананів загальною вагою більше однієї тонни", - йдеться в повідомленні поліції.
Зазначається також, що правоохоронці заарештували двох осіб.
Нагадаємо, раніше в партії бананів з Еквадору знайшли 60 кг кокаїну. Зазначалося, що затримані контрабандисти можуть бути причетні до італійської мафії.