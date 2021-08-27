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​У Чорногорії вилучили більше тонни кокаїну, розфасованого у пачки з написом "COVID"

Наркотик було приховано в вантажі бананів.

​У Чорногорії вилучили більше тонни кокаїну, розфасованого у пачки з написом "COVID"
Фото: twitter.com/PolicijaCG

У Чорногорії правоохоронці вилучили більше тонни кокаїну, захованого в партії бананів. При цьому, на деяких пачках із наркотиком було написано "COVID".

Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

Рейд був проведений в Можановичі, передмісті столиці Подгориці.

"Поліція і митниця Чорногорії вилучили 1205 пачок кокаїну в партії бананів загальною вагою більше однієї тонни", - йдеться в повідомленні поліції.

Зазначається  також, що правоохоронці заарештували двох осіб.

Фото: twitter.com/PolicijaCG

Нагадаємо, раніше в партії бананів з Еквадору знайшли 60 кг кокаїну. Зазначалося, що затримані контрабандисти можуть бути причетні до італійської мафії.

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