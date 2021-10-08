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У пасажира літака ​"Київ-Дублін" знайшли пів кілограма кокаїну в коробці з цукерками-желейками

Складено протокол про порушення митних правил.

У пасажира літака ​"Київ-Дублін" знайшли пів кілограма кокаїну в коробці з цукерками-желейками
Фото: facebook.com/UkraineCustoms

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" в одного з авіапасажирів рейсу "Київ-Дублін" виявили пів кілограму кокаїну, сховані в коробці з цукерками.

Про це повідомила Державна митна служба.

"Київські митники у співпраці з Службою безпеки та прикордонниками зафіксували спробу переміщення кокаїну на понад 2 млн грн зовсім юним громадянином однієї з європейських країн, який відлітав через аеропорт «Бориспіль» до північно-західної Європи", - йдеться в повідомленні.

Митники провели огляд багажу і особистих речей одного з авіапасажирів і виявили схованку з наркотиком у дорожній валізі пасажира серед особистих речей.

Зазначається, що прозорий пакет з пресованою речовиною білого кольору знаходився у невеличкій круглій подарунковій коробці під різнокольоровими желейними цукерками популярного українського бренду.

За допомогою експресаналізатора митники виявили, що виявлена речовина – кокаїн вагою 0,5 кг.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

"Складено протокол про порушення митних правил. Кокаїн вилучено. Вартість вилученого становить понад 2 млн грн", - повідомили в Митній службі.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Нагадаємо, раніше в порту "Південний" (місто Южне, Одеська область) виявили 60 кг кокаїну з Еквадору. Брикети з наркотиками були сховані у технологічних порожнинах морського рефрижераторного контейнеру з бананами.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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