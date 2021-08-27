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Білоруська бігунка Тимановська продала свою срібну медаль Європейських ігор за $21 тисячу

Гроші спортсменка передасть на підтримку спортсменів.

Білоруська бігунка Тимановська продала свою срібну медаль Європейських ігор за $21 тисячу
Христина Тимановська
Фото: t.me/zozhteam

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська продала на eBay свою срібну медаль за Європейські ігри-2019, які проходили в Мінську, за 21 тисячу доларів. Гроші вона передасть на підтримку спортсменів.

Про це повідомляє білоруський "Фонд спортивної солідарності".

Тімановська виставила на продаж медаль за забіг на 100 метрів серед жінок. Початкова ціна лота була 5 тисяч доларів (130 тисяч гривень). Хто придбав нагороду, не розголошується.

"Навіть не очікувала, що її придбають за таку суму. Покупця поки не знаю, але хотіла б із ним познайомитися", - сказала Тімановська.

Нагадаємо, Тимановська мала виступити на Олімпійських іграх у Токіо в бігу на дистанціях 100 і 200 метрів. Однак двох білоруських спортсменок відсторонили від участі в естафеті 4х400 м через відсутність необхідного числа допінг-проб, і тренери вирішили задіяти Тимановську в цьому забігу. 

Через два дні білоруська делегація відсторонила її від подальшої участі в Олімпіаді "за медичними показниками" і спробувала відправити літаком у Мінськ, що спричинило міжнародний скандал.

Спортсменку не вдалося вивезти з Токіо завдяки розголосу та втручанню місцевої поліції. Після скандалу Тимановська отримала польську гуманітарну візу і полетіла до Варшави, а білоруських тренерів Юрія Моісевича і Артура Шумака позбавили акредитацій і вислали з Олімпійського селища в Токіо.

Обставини конфлікту розслідує МОК.

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