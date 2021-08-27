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Магучіх не змогла поквитатися з Ласіцкене за Олімпіаду на етапі Діамантової ліги

Ярослава програла другий великий старт поспіль.

Магучіх не змогла поквитатися з Ласіцкене за Олімпіаду на етапі Діамантової ліги
Ярослава Магучіх
Фото: Twitter

У Лозанні пройшов черговий етап Діамантової ліги.

Основні наші надії були пов'язані з жіночим сектором для стрибків у висоту. Відразу три українки - Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко - намагалися скинути з трону олімпійську чемпіонку Токіо Марію Ласіцкене, яка виступала під нейтральним прапором.

Однак росіянка знову виявилася сильнішою. Магучіх боролася до кінця, показавши такий же результат, як і переможниця, але поступилася лише за кількістю спроб.

Геращенко підкорилася планка на висоті 1.92 м і вона стала четвертою, Левченко з результатом 1.85 м посіла 6-е місце.

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