Cімеоне став шостим тренером в історії, який витратив на трансфери понад €1 млрд

Напередодні чемпіон Іспанії мадридський "Атлетіко" оформив трансфер форварда "Герти" Матеуса Куньї.

Трансфер 22-річного бразильця обійшовся "матрацникам" у 30 млн євро.

Таким чином, витрати столичного клубу на нових гравців із Дієго Сімеоне перевищили 1 млрд євро.

Відзначимо, за даними авторитетного порталу Transfermarkt, до переходу Куньї видатки "Атлетіко" із Сімеоне становили 985 млн євро.

Аргентинський фахівець став шостим у світі, хто витратив на трансфери понад мільярд євро. Випереджають його тільки Жозе Моуріньо (1,76 млрд), Хосеп Гвардіола (1,59 млрд), Карло Анчелотті (1,37 млрд), Мануель Пеллегріні (1,16 млрд) і Массіміліано Аллегрі (1,06 млрд).

Щоб скинути Аллегрі з п'ятого місця, Сімеоне потрібно витратити ще 45,01 млн євро. За умов коронавірусу зробити це в залишок літнього трансферного вікна "Атлетіко" буде проблематично.

Нагадаємо, Сімеоне очолює "Атлетіко" з 2011 року. Під його керівництвом мадридська команда завоювала вісім трофеїв, включаючи по два титули чемпіона Ла Ліги (2013/14 і 2020/21), Ліги Європи (2011/12 і 2017/18) і володаря Суперкубка УЄФА (2012 і 2018).

Додамо, що після двох турів Ла Ліги мадридці разом із "Севільєю" зі 100-відсотковим показником очолюють турнірну таблицю.