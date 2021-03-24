Фото: EPA/UPG Мусса Дембеле

Форвард мадридського "Атлетіко" Мусса Дембеле, якого до літа орендували у французького "Ліона" , знепритомнів під час тренування.

Наставник "матрацників" Дієго Сімеоне проводив тренування на клубній спортивній базі Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid для тих, хто не отримав викликів у національні збірні.

Під час виконання вправи на розтяжку м'язів Дембеле знепритомнів. Інші футболісти і персонал клубу моментально відреагували на падіння француза, викликали швидку і допомогли забрати Дембеле на ношах із поля.

Що спричинило непритомність, поки що не повідомляють.

Зауважимо, Дембеле перейшов в "Атлетіко" 13 січня за 1,5 млн євро з правом викупу. За цей час француз провів 4 матчі, в яких жодного разу не виходив у старті, результативними діями не відзначився.