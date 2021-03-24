Садовий виступив за альтернативну ідею перейменування "Арени Львів" на честь Степана Бандери

Мер Львова Андрій Садовий висловив свою точку зору з приводу можливого перейменування "Арени Львів" в честь Степана Бандери.

Градоначальнику імпонує ідея продавати назву стадіону на комерційних торгах.

"Я б назву стадіону продавав на комерційних торгах. Наприклад, на 5 років продати компанії Adidas, на 5 років - Tesla. Або тому, хто її добудує, з чіткою фіксацією ціни і часу. І заробляти на цьому гроші", - цитує Садового galinfo.com.ua.

"І так колись планувалося. Ми ж коли будували стадіон, готували команду, яка повинна їм управляти, але потім держава вирішила зайнятися цим процесом самостійно і, чесно кажучи, динаміка фінансових показників стадіону не дуже позитивна. Якби стадіон був міський, я думаю, що він знаходився б в кращій економічній ситуації і ми були б зацікавлені в більшій кількості івентів. Я думаю, що так воно з часом і буде", - зазначив мер Львова.

Нагадаємо, у Львівській обласній раді підтримали звернення до Кабінету міністрів з приводу перейменування стадіону на честь Степана Бандери.

Додамо, що під час голосування, 16 березня, за звернення на сесії облради, питання не підтримали депутати фракцій "Слуга народу" та "Голос". Також депутати від "Самопомочі" дали лише 2 голоси з 9.

Раніше тернопільському міському стадіону присвоїли ім'я Романа Шухевича, що, зокрема, призвело до негативної реакції з боку посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона.