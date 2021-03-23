Уряд Франції не дав форварду збірної України дозволу на в'їзд у країну на відбірний матч ЧС-2022

Фото: уаф Збірна України

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, якого довикликали в розташування збірної України два дні тому через травму Артема Бєсєдіна, не зможе полетіти з національною командою до Франції на відбірний матч ЧС-2022 проти чинних чемпіонів світу.

23-річний футболіст залишиться в Києві через вимоги французького законодавства на час пандемії коронавірусу, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Річ у тому, що член спортивної делегації може отримати дозвіл на в'їзд у країну, при цьому не відбуваючи 10-денний обов'язковий карантин, якщо документи були надані французькій владі заздалегідь.

А оскільки Довбик тільки прибув у розташування збірної України, органи охорони здоров'я Франції відмовили українській стороні в наданні такого дозволу.

Довбик буде індивідуально тренуватися в Києві, а коли команда повернеться з Франції, то приєднається до інших гравців. Тренерський штаб розраховує на Артема в домашніх матчах відбору на ЧС-2022.

Нагадаємо, поєдинок Франція - Україна відбудеться завтра на "Стад де Франс", початок матчу о 21:45.