Федерер установив чергове історичне досягнення

20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" Роджер Федерер у березні провів перший офіційний матч після 14-місячної перерви.
Довга відсутність швейцарця на корті не завадила йому встановити чергове унікальне досягнення.
39-річний Роджер перебуває в першій сотні світового рейтингу АТР 1100 тижнів.
Федерер став першим гравцем в історії з таким показником. У топ-3 за кількістю тижнів входять американці Андре Агассі (1019 тижнів) і Джиммі Коннорс (963), які давно завершили спортивну кар'єру.
З чинних гравців на другому місці перебуває Фелісіано Лопес (946 тижнів), третій - легендарний іспанець Рафаель Надаль (913).