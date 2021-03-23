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Федерер установив чергове історичне досягнення

Швейцарець став першим тенісистом, який провів 1100 тижнів у топ-100 рейтингу АТР.

Федерер установив чергове історичне досягнення
Роджер Федерер
Фото: tennishead.net

20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" Роджер Федерер у березні провів перший офіційний матч після 14-місячної перерви.

Довга відсутність швейцарця на корті не завадила йому встановити чергове унікальне досягнення.

39-річний Роджер перебуває в першій сотні світового рейтингу АТР 1100 тижнів.

Федерер став першим гравцем в історії з таким показником. У топ-3 за кількістю тижнів входять американці Андре Агассі (1019 тижнів) і Джиммі Коннорс (963), які давно завершили спортивну кар'єру.

З чинних гравців на другому місці перебуває Фелісіано Лопес (946 тижнів), третій - легендарний іспанець Рафаель Надаль (913).

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