Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол

На виборах міського голови Львова перемагає чинний мер Андрій Садовий.

Він набирає 62,8% голосів, свідчать дані екзит-полу соціологічної компанії Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

Його суперник від "Європейської солідарності" Олег Синютка набирає 37,2%.

Соціологічна компанія Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера провела власний екзит-пол другого туру виборів міського голови у Львові.

У день виборів було опитано 9068 львів'ян. Понад 130 інтерв’юерів та контролерів працювали на 60 дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Очікувана гранична похибка – 1.21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Львівська соціологічна агенція Fama оприлюднила екзит-пол на замовлення ZAXID.net. За даними соціологів, за Андрія Садового проголосувало 62,3% виборців, а Олега Синютку підтримало 37,7% виборців. Похибка дослідження –1,5%.

Садовий був обраний мером Львова у 2006 році, у 2010 переобрався на цю посаду. У 2014 році на дострокових виборах в Раду балотувався за списками "Самопомічі". У 2015 знову переміг на виборах мера Львова. Про свій намір балотуватися і на виборах 20-го року повідомив у серпні.

У 2013 році на Садового вчинили два напади. Через рік його будинок обстріляли з протитанкового гранатомету.

21 листопада минулого року Садовому вручили підозру. Йому закидають ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем під час продажу 23,49 га під індустріальний парк.

Слідчі вважають, що продана земельна ділянка взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично перебуває у власності Рясно-Руської сільради як земля сільськогосподарського призначення.

Йдеться про стару справу, в рамках якої правоохоронці кілька разів у 2016 році проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Андрія Садового у липні 2017 року викликали на допит до Генпрокуратури.

Також за час головування Садового був гучний скандал з центральною владою щодо вивозу сміття зі Львова. Сміттєва криза у Львові розпочався у 2016 році через закриття Грибовицького сміттєзвалища – єдиного легального місця для вивозу сміття зі Львова та навколишніх сіл. Це сталося після масштабної пожежі та зсуву сміття, у результаті чого загинули четверо осіб – троє співробітників ДСНС і еколог, тіло якого так і не знайшли.

Деякий час сміття з міста не вивозили, інші полігони країни відмовлялися приймати тверді побутові відходи зі Львова. Садовий звинуватив у сміттєвій блокаді центральну владу.

Влітку 2017 року міськрада під тиском центральної влади змушена була передати обов'язки вивезення й захоронення сміття з доплатою Львівській ОДА.

На початку липня 2019 Львівська мерія після того, як Порошенко й Синютка покинули свої посади, повернула собі функцію вивезення й захоронення сміття.

У липні 2019 президент України Володимир Зеленський пообіцяв львівському меру Андрію Садовому, що СБУ проведе розслідування "сміттєвої блокади" міста у 2016–2017 роках.