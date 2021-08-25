Фото: Формула-1 Міхаель Шумахер

Пресслужба Формули-1 опублікувала трейлер нового документального фільму про 7-разового чемпіона світу Міхаеля Шумахера.

Фільм вийде в прокат 15 вересня, він буде доступним на стримінговому сервісі Netflix.

Зазначимо, що в зйомках фільму брали участь члени сім'ї Шумахера. Зокрема, трейлер містить цитати дружини Міхаеля Корінни, його батька Рольфа, а також дітей - сина Міка, який ганяє за команду Формули-1 "Хаас", і доньки Джини-Марії.

Шумахер дебютував у найпрестижнішій серії перегонів на Гран-прі Бельгії 1991 року. Німець виступав у Формулі-1 до кінця сезону-2006, а потім відновив кар'єру і провів ще три сезони у 2010-2012 роках, але особливих успіхів не досягнув.

Нагадаємо, 29 грудня 2013 року німець отримав тяжкі травми голови, катаючись на гірських лижах у Французьких Альпах.